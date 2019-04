Nedožité osemdesiatiny Jozefa Adamoviča si pripomenú jeho spolužiaci

Spomienkové podujatie sa začína o 17. hodine, vstup je voľný.

Hlohovec 19. apríla (TASR) – Slovenského herca Jozefa Adamoviča si pripomenú pri príležitosti jeho nedožitých osemdesiatin v Hlohovci, kde prežil svoje detstvo a mladosť. Do kina Úsmev sú pozvaní na stredu 24. apríla záujemcovia, ktorí si chcú na umelca zaspomínať spolu s jeho troma spolužiačkami z Jedenásťročnej strednej školy. Podujatie pripravilo mestské kultúrne centrum, ktoré v programe pôvodne avizovalo aj diskusiu s umelcovou životnou partnerkou Božidarou Turzonovovou. Tá sa však pre zranenie nemôže zúčastniť, Hlohovčanom sa prihovorí prostredníctvom videopozdravu.



V úvode vystúpi primátor Hlohovca Miroslav Kollár a prítomní si budú môcť po spomienke, v rámci ktorej by nemali chýbať podľa vedúceho kina Michala Juhása ani zaujímavé dobové fotografie, spolu pozrieť film Hry lásky šálivé režiséra Jiřího Krejčíka z roku 1971, v ktorom hereckí manželia hrali.



Trnavský rodák Jozef Adamovič prišiel do Hlohovca v roku 1948 s otcom a bratom po tragickej smrti matky. V meste chodil do základnej i strednej školy, po maturite odišiel na štúdiá do Bratislavy. Jeho spolužiačka Alica Valašíková v roku 2013 krátko po jeho smrti zaspomínala, že s herectvom začal už v predposlednom roku štúdia na jedenásťročenke, keď hral princa v divadelnej hre Popoluška na javisku kina Úsmev. "Bol veľký fešák, keď vystúpil na pódium, všetkým dievčatám sa oči rozžiarili a zaburácali," uviedla pani Alica pre web mesta. "Boli sme veľmi dobrý kolektív. Bolo nás 37, vymýšľali sme rôzne huncútstva, ktoré zároveň utužili partiu. Po maturite sme sa pravidelne každý rok stretávali a on na stretnutiach nechýbal. Naposledy bol s nami v roku 2007. Na spoločných fotografiách ho však nevidieť, keďže väčšinu času filmoval a fotografoval," dodala. K Hlohovcu sa viaže i Adamovičova vážna dopravná nehoda, keď cestou domov začiatkom 70. rokov utrpel zranenia pri autohavárii a zostal poznačený jazvou na tvári.



Spomienkové podujatie sa začína o 17. hodine, vstup je voľný.