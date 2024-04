Nefunkčnú fontánu na námestí vo Zvolene nahradí kvetinový záhon

Zvolen 23. apríla (TASR) - Nefunkčnú fontánu na námestí vo Zvolene pre jej zlý technický stav nahradí kvetinový záhon. TASR o tom v utorok informoval hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že zmeny sa dotknú aj zábavnej zóny.



Vedúci odboru výstavby a životného prostredia vo Zvolene Maroš Hrádela uviedol, že vnútorné trysky fontány sú úplne hrdzavé. K tomu sa pridala aj zatopená technológia, čo znemožňuje jej spustenie. "Ak by sme mali urobiť len nevyhnutnú opravu, stála by okolo 40.000 eur a budúcu sezónu by sme možno aj tak stáli pred podobným rozhodovaním," objasnil. Pre vlahu v centre mesta tak samospráva spustí dve svoje hmlové brány a k nim pridá tretiu. "Súčasne pracujeme na tom, aby mohla byť na námestí úplne nová fontána a aby boli betónové plochy čo najviac zelené," spresnil primátor Zvolena Vladimír Maňka.



Svatuška priblížil, že zmeny sa dotknú aj zábavnej zóny, ktorá definitívne doslúžila. "Paletový nábytok už vyšiel z módy, no najmä je po takmer desiatich rokoch vo veľmi zlom stave. Rovnako tak matracové sedenie či slnečníky. Na stav basketbalového ihriska sme počúvali ponosy už dlhšie," poznamenala vedúca odboru správy majetku Alena Vaľková. Do súťaže na prenájom zóny sa neprihlásil žiadny záujemca, nebude tak možné ju počas tohto leta prevádzkovať. V priestore tak budú kultúrne podujatia. "Už 1. mája v ňom deti nájdu veľký zábavný priestor, počas dní mesta pre ne pripravujeme atrakciu. Rovnako zachováme tradíciu premietania filmov priamo pod letnou oblohou," povedala vedúca odboru rozvoja Juliana Kochlicová Ištóková.



Veľká preliezačka z Fun zóny pre túto sezónu poteší deti na sídlisku Sekier, vláčik posunú bližšie k neďalekému ihrisku pre najmenších.