Nefunkčnú ľadovú plochu v Stropkove nahradí mobilné klzisko

Stropkov 10. januára (TASR) – Stropkovčania budú môcť od soboty 11. januára využívať mobilné klzisko na korčuľovanie. Klzisko na zimnom štadióne totiž pre poruchu na technológii chladenia plochy, ktorá predstavovala potenciálne bezpečnostné riziko, prevádzkovateľ, mestský podnik Služba, musel odstaviť z prevádzky.



"Chladenie plochy definitívne doslúžilo a v tomto roku prebehne jej komplexná rekonštrukcia. V závere roka sme oslovili niekoľko spoločností zaoberajúcich sa prenájmom mobilných klzísk na Slovensku, v Čechách i Poľsku. Vysoký dátum i prebiehajúca sezóna hrala proti nám, ale napokon sa to podarilo," uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza.



Ako ďalej povedal, v sobotu 4. januára začali s inštaláciou ľadovej plochy na štadióne.



"Po jej montáži sme v utorok začali s výrobou ľadu. Klzisko bude verejnosti sprístupnené v sobotu 11. januára. Ide o menšiu plochu v rozmeroch 40 krát 20 metrov, na ktorej bude možné hrať s menšími obmedzeniami aj rekreačný hokej. Ľad bude k dispozícii minimálne do jarných prázdnin," uviedol Brendza s tým, že náklady na prenájom plochy predstavujú 36.588 eur.



Je to podľa jeho slov časť sumy, ktorú malo mesto vyčlenenú na prevádzku klasického štadióna, ktorý musel byť odstavený z prevádzky.