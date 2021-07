Nefunkčný elektroodpad môžu Detvania priniesť do zberného dvora

Detva 5. júla (TASR) – Nefunkčný elektroodpad môžu občania Detvy priniesť do zberného dvora, ktorý je na to určený. „Vyradené elektrické spotrebiče a zariadenia môžu obyvatelia mesta odovzdať v zbernom dvore Technických služieb Detva na Bottovej ulici. V roku 2020 sa takto vyzbieralo takmer 30 ton tohto druhu odpadu,“ uviedol pre TASR hovorca mesta Detva Milan Suja.



Ako dodal, ľudia môžu nosiť televízory, monitory, lampy, akumulátory a batérie, rádiá, videorekordéry a aj digitálne hodinky. Patria sem tiež variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory a aj mobilné telefóny. „Mesto a Technické služby Detva o tejto možnosti informujú obyvateľov na svojich webových stránkach,“ spomenul Suja.



Pripomenul tiež, že samospráva v spolupráci s technickými službami zabezpečujú na sídliskách každý týždeň v pondelok zber nadrozmerného odpadu. „Obyvatelia mestských častí mimo centra mesta môžu takýto odpad odovzdať pri jarnom a jesennom upratovaní, keď sa v týchto častiach umiestňujú veľkoobjemové kontejnery,“ zdôraznil. „O mieste a čase umiestnenia kontajnerov v rámci jarného a jesenného upratovania mesta sú vždy obyvatelia mesta informovaní na webových stránkach mesta a technických služieb a aj opakovaným hlásením informácie v mestskom rozhlase,“ poznamenal.



Systém zberu elektroodpadu pre mesto Hriňová v Detvianskom okrese je zapracovaný do všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom. „Jeho zber z domácností sa vykonáva len oddelene od ostatných druhov odpadov a je zakázané ho ukladať do košov určených na komunálny alebo triedený odpad,“ spomenula Zuzana Tršová z hriňovského mestského úradu. „Občania ho môžu celoročne odovzdávať na zberné miesto určené mestom, alebo v rámci spätného zberu, a to predajcovi alebo distribútorovi elektroniky,“ zdôraznila s tým, že takýto odpad z domácností sa odovzdáva oprávneným subjektom na zber tohto druhu vyradených vecí, s ktorými má mesto Hriňová uzatvorenú zmluvu.



Medzi elektroodpad patria domáce spotrebiče, ako napríklad chladničky, práčky, umývačky riadu, vysávače, hriankovače a aj televízory. Tieto veci a použité batérie obsahujú látky, ktoré pri nesprávnej manipulácii môžu spôsobiť znečistenie životného prostredia, preto nepatria do zmesového, ale do triedeného zberu.