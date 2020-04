Negatívne testy na COVID-19 majú aj klienti prešovského zariadenia

Prešov 24. apríla (TASR) – Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove má už k dispozícii okrem výsledkov testov na ochorenie COVID-19, ktoré realizovali u zamestnancov, aj kompletné výsledky testov prijímateľov sociálnej služby. Všetky testy boli negatívne, čo znamená, že nový koronavírus sa do tohto zariadenia nedostal. TASR o tom v piatok informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



V pondelok (20. 4.) bolo vykonané v Zariadení pre seniorov Náruč na Veselej ulici testovanie zamestnancov v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou nového koronavírusu. "Na mieste bolo odobraných 78 vzoriek, pričom výsledky testov vylúčili prítomnosť ochorenia COVID-19 u všetkých zamestnancov," uviedol Tomek.



Ako ďalej povedal, po zamestnancoch prišli na rad aj samotní klienti zariadenia, ktorými sú seniori, teda najohrozenejšia skupina ľudí. Testovanie prebiehalo dva dni, od 21. do 22. apríla. Vzorky odobrali všetkým 146 seniorom. Testy potvrdili, že ani jeden z nich nemá koronavírus.



"Máme z toho veľkú radosť. Potvrdilo sa nám, že pracovné procesy sme nastavili správne. Klientom ďakujem za ich pochopenie a trpezlivosť. Spolupracovníkom za ich obetu a zodpovedný prístup k práci. Rodinných príslušníkov našich klientov prosím, aby boli trpezliví. Aj naďalej budeme dodržiavať všetky opatrenia na minimalizovanie ohrozenia zdravia a bezpečnosti tak, aby sa neskôr mohli stretnúť so svojimi blízkymi," uviedol riaditeľ zariadenia Náruč Jozef Dobrovič.



Zariadenie tak podľa neho môže naďalej fungovať v nezmenenom režime, ktorý tam bol zavedený už pred testovaním, s dôrazom na dodržiavanie prísnych hygienických opatrení v zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR.