Nehoda auta pri Košiciach si vyžiadala dve obete

Košice 21. júna (TASR) - Dve obete si vyžiadala nehoda auta, ku ktorej došlo v sobotu okolo 9.00 h v okrese Košice-okolie. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.



„Podľa doterajších zistení si za volant vozidla značky BMW sadol 18-ročný vodič, s ktorým sa vo vozidle nachádzali ešte dve maloleté osoby vo veku osem a desať rokov a spoločne odišli z miesta bydliska. Nik však zatiaľ netuší, kto skutočne šoféroval vozidlo, keď sa na poli neďaleko obce Bačkovík niekoľkokrát prevrátilo,“ uviedla Ivanová s tým, že dve osoby vo veku 18 a osem rokov vymrštilo z vozidla a ostali nehybne ležať na zemi. Desaťročné dieťa odišlo podľa hovorkyne privolať pomoc do miesta bydliska.



Ako povedala, podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania je najpravdepodobnejšou verziou to, že vozidlo sa prevrátilo počas takzvaného „driftovania“.



„Žiaľ, aj napriek snahe záchranných zložiek sa už dve osoby vo veku 18 a osem rokov oživiť nepodarilo. Desaťročné dieťa si do svojej starostlivosti prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ uviedla Ivanová.



„Na mieste zasahovali tri pozemné ambulancie a záchranársky vrtuľník. Dieťa s úrazom hlavy bolo transportované do nemocnice v Košiciach. U ďalších dvoch pacientov, žiaľ, muselo byť konštatované úmrtie,“ doplnila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) Petra Klimešová.