NEHODA AUTOBUSU A KAMIÓNA: Zranili sa dve osoby

Bratislava 5. októbra (TASR) - Pri nehode autobusu s kamiónom pri Lozorne v okrese Malacky sa v utorok zranili dve osoby. Prevezené boli do nemocnice v bratislavskom Lamači. Pre TASR to uviedol zástupca hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Richard Bolješik.



"Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR vyslalo k dopravnej nehode autobusu s kamiónom jednu ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci. Záchranári po prvotnom ošetrení transportovali 28-ročného muža s povrchovým poranením pleca a ramena a 34-ročnú ženu s povrchovým poranením predkolenia do nemocnice," uviedol Bolješik.