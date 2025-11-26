Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEHODA AUTOBUSU NA ZÁHORÍ: Hasiči museli rozbiť evakuačné okno

Miesto nehody. Foto: HaZZ

Hasiči zároveň na autobuse vykonali protipožiarne opatrenia a zamedzili úniku prevádzkových kvapalín.

Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Hasiči v utorok (25. 11.) večer zasahovali na ceste medzi obcami Plavecké Podhradie a Plavecký Mikuláš pri nehode autobusu prímestskej hromadnej dopravy. V čase ich príjazdu na miesto sa v autobuse nachádzali štyri osoby bez zranení. Bratislavskí krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.

Ako spresnili, autobus sa čiastočne nachádzal v jarku mimo cesty a bol naklonený na pravej strane. Nebolo tak možné otvoriť žiadne dvere. Zasahujúci hasiči rozbili evakuačné okno a osobám pomohli vyjsť z autobusu.

