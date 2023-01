NEHODA AUTOBUSU: Pri Liptovskej Osade hlásia piatich zranených

Liptovská Osada 19. januára (TASR) - Dopravná nehoda autobusu pri Liptovskej Osade v okrese Ružomberok si v stredu (18. 1.) večer vyžiadala piatich zranených. TASR o tom vo štvrtok informoval Michal Kypus z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.



Autobus sa po príjazde hasičov nachádzal mimo cesty v priekope, prevrátený na pravom boku. "Vo vozidle sa v čase nehody okrem šoféra nachádzalo 38 osôb," konkretizoval Kypus.



Dodal, že hasiči urobili protipožiarne opatrenia a asistovali záchrannej zdravotnej službe pri ošetrovaní a transporte zranených do sanitných vozidiel. Tri osoby po poskytnutí prvej pomoci podľa Kypusa odviezli na ďalšie ošetrenie do nemocnice v Ružomberku.



Na miesto nehody privolali evakuačný autobus zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline, v ktorom poskytli dočasné útočisko pre účastníkov dopravnej nehody. "Premávka v úseku bola počas záchranných prác zastavená a následne presmerovaná do jedného jazdného pruhu," uviedol Kypus s tým, že na mieste zasahovalo 13 hasičov.



Polícia informovala, že k nehode došlo na ceste prvej triedy v smere od obce Liptovská Osada na Donovaly. Osobnému vozidlu, ktoré išlo pred autobusom, náhle vbehla do jazdnej dráhy lesná zver. Vodič auta začal brzdiť, následkom toho dostal vozidlom šmyk a zostal stáť v strede cesty. "Vodič za ním idúceho autobusu sa snažil vyhnúť zrážke s autom, začal brzdiť a zastavil autobus na krajnici. Po zastavení sa autobus prevrátil do priekopy vedľa cesty," opísala žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová.



Uviedla, že vodiči sa po dopravnej nehode podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú podľa hovorkyne predmetom objasňovania.