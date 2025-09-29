Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEHODA: Cesta pri Dežericiach je neprejazdná

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Dežerice 29. septembra (TASR) - Úsek cesty I/9 na križovatke Dežerice - Ruskovce v okrese Bánovce nad Bebravou zostal pre dopravnú nehodu v pondelok ráno neprejazdný. Na mieste sa zrazilo osobné s nákladným autom. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

„Obchádzka je možná cez Horňany a Dežerice a je riadená hliadkami polície. Na mieste sa tvoria kolóny,“ uviedla polícia. Na miesto boli podľa nej vyslané všetky záchranné zložky.

Polícia vyzvala vodičov, aby rešpektovali jej pokyny a jazdili bezpečne.

