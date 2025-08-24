Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEHODA: Cyklista zahynul po zrážke s električkou v Petržalke

Maják, ilustračné foto 14.02.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Bratislavskí dopravní policajti v súčasnosti vykonávajú potrebné úkony pri dokumentovaní dopravnej nehody.

Autor TASR
Bratislava 24. augusta (TASR) - Nedeľná dopravná nehoda v bratislavskej Petržalke v blízkosti zastávky električky Zrkadlový háj si vyžiadala jednu obeť. Cyklista pri nej zahynul po zrážke s električkou. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

Podľa doterajších informácií tu došlo k stretu električky s cyklistom, ktorý práve prechádzal cez koľajisko. Osemdesiatpäťročný cyklista utrpel pri zrážke zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ priblížila.

