NEHODA: Diaľnica v smere do Trnavy je prejazdná v jednom pruhu

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Bratislavský kraj

Polícia vyzýva na opatrnosť.

Autor TASR
Bratislava 18. septembra (TASR) - Diaľnica D1 v smere do Trnavy je pre nehodu aktuálne prejazdná v jednom pruhu. Spočiatku bola neprejazdná úplne. Nehoda sa stala krátko po 16.30 h na 11. kilometri diaľnice. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

„Vodičov vyzývame k zvýšenej opatrnosti, trpezlivosti a aby na prejazd týmto úsekom využili alternatívne trasy,“ uviedli policajti.


