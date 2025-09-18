< sekcia Regióny
NEHODA: Diaľnica v smere do Trnavy je prejazdná v jednom pruhu
Polícia vyzýva na opatrnosť.
Autor TASR
Bratislava 18. septembra (TASR) - Diaľnica D1 v smere do Trnavy je pre nehodu aktuálne prejazdná v jednom pruhu. Spočiatku bola neprejazdná úplne. Nehoda sa stala krátko po 16.30 h na 11. kilometri diaľnice. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
„Vodičov vyzývame k zvýšenej opatrnosti, trpezlivosti a aby na prejazd týmto úsekom využili alternatívne trasy,“ uviedli policajti.
