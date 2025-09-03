< sekcia Regióny
NEHODA: Diaľnicu D1 pri Piešťanoch smerom do Trenčína uzavreli
Policajti odkláňajú dopravu cez Piešťany.
Autor TASR
Piešťany 3. septembra (TASR) - Diaľnica D1 pri Piešťanoch smerom do Trenčína je pre dopravnú nehodu uzavretá. Policajti odkláňajú dopravu cez Piešťany. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Z dôvodu nehody kamiónov je smer úplne uzavretý a policajti vykonávajú odklon dopravy,“ priblížila polícia s tým, že viac informácií poskytne hneď, ako to situácia dovolí.
