NEHODA: Diaľnicu D1 pri Piešťanoch smerom do Trenčína uzavreli

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Policajti odkláňajú dopravu cez Piešťany.

Autor TASR
Piešťany 3. septembra (TASR) - Diaľnica D1 pri Piešťanoch smerom do Trenčína je pre dopravnú nehodu uzavretá. Policajti odkláňajú dopravu cez Piešťany. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Z dôvodu nehody kamiónov je smer úplne uzavretý a policajti vykonávajú odklon dopravy,“ priblížila polícia s tým, že viac informácií poskytne hneď, ako to situácia dovolí.

