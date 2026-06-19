Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. jún 2026Meniny má Alfréd
< sekcia Regióny

NEHODA: Diaľnicu pri Hričovskom Podhradí v smere do Trenčína uzavreli

.
Miesto nehody. Foto: Polícia

V smere od tunela Višňové sú uzavreté tunely Žilina aj Ovčiarsko a obchádzka vedie cez mesto Žilina. Motoristi preto musia rátať s kolónami.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Hričovské Podhradie 19. júna (TASR) - Diaľnica D1 pri Hričovskom Podhradí v smere do Trenčína je v piatok popoludní pre hromadnú dopravnú nehodu uzavretá. Informovala o tom Zelená vlna STVR.

Doplnila, že v smere od tunela Višňové sú uzavreté tunely Žilina aj Ovčiarsko a obchádzka vedie cez mesto Žilina. Motoristi preto musia rátať s kolónami.

Žilinská krajská polícia na sociálnej sieti spresnila, že k nehode došlo na 188. kilometri pri zjazde z diaľnice k letisku. „Diaľnica je neprejazdná, žiadame o rešpektovanie pokynov zasahujúcich policajtov,“ uviedla polícia.

.

Neprehliadnite

SLOVENSKO POD PAĽBOU HORÚČAV: Teploty vystúpia až na 35 stupňov

Program MS v noci z piatka 19. na sobotu 20. júna

HORÚČAVY ÚRADUJÚ: Ako sa správne chrániť pred slnkom?

Parlament vyslovil vláde dôveru, podporilo ju 78 poslancov