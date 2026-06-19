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NEHODA: Diaľnicu pri Hričovskom Podhradí v smere do Trenčína uzavreli
V smere od tunela Višňové sú uzavreté tunely Žilina aj Ovčiarsko a obchádzka vedie cez mesto Žilina. Motoristi preto musia rátať s kolónami.
Autor TASR,aktualizované
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Hričovské Podhradie 19. júna (TASR) - Diaľnica D1 pri Hričovskom Podhradí v smere do Trenčína je v piatok popoludní pre hromadnú dopravnú nehodu uzavretá. Informovala o tom Zelená vlna STVR.
Doplnila, že v smere od tunela Višňové sú uzavreté tunely Žilina aj Ovčiarsko a obchádzka vedie cez mesto Žilina. Motoristi preto musia rátať s kolónami.
Žilinská krajská polícia na sociálnej sieti spresnila, že k nehode došlo na 188. kilometri pri zjazde z diaľnice k letisku. „Diaľnica je neprejazdná, žiadame o rešpektovanie pokynov zasahujúcich policajtov,“ uviedla polícia.
Doplnila, že v smere od tunela Višňové sú uzavreté tunely Žilina aj Ovčiarsko a obchádzka vedie cez mesto Žilina. Motoristi preto musia rátať s kolónami.
Žilinská krajská polícia na sociálnej sieti spresnila, že k nehode došlo na 188. kilometri pri zjazde z diaľnice k letisku. „Diaľnica je neprejazdná, žiadame o rešpektovanie pokynov zasahujúcich policajtov,“ uviedla polícia.