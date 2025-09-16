< sekcia Regióny
NEHODA DODÁVKY A KAMIÓNA NA R1: Cesta je v smere na Zvolen uzavretá
Na mieste zasahujú štyri vozidlá a 11 príslušníkov HaZZ.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Banská Bystrica 16. septembra (TASR) - Záchranné zložky v súčasnosti zasahujú pri dopravnej nehode na rýchlostnej ceste R1 v smere od Žiaru nad Hronom na Zvolen. Cestu pre nákladnú dopravu uzavreli, pre osobné autá je obchádzka. Informovala o tom na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
Dodala, že obchádzka je zjazdom na Banskú Štiavnicu v smere na Ostrú Lúku a následne na R1. Dopravu na mieste riadi polícia.
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici pripomenulo, že je to dopravná nehoda dodávky a kamióna. Na mieste zasahujú štyri vozidlá a 11 príslušníkov HaZZ. Polícia podotkla, že na mieste zasahujú aj leteckí záchranári.
Dodala, že obchádzka je zjazdom na Banskú Štiavnicu v smere na Ostrú Lúku a následne na R1. Dopravu na mieste riadi polícia.
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici pripomenulo, že je to dopravná nehoda dodávky a kamióna. Na mieste zasahujú štyri vozidlá a 11 príslušníkov HaZZ. Polícia podotkla, že na mieste zasahujú aj leteckí záchranári.