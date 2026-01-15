< sekcia Regióny
NEHODA DODÁVKY S TRAKTOROM: Hlásia zranenie
Na mieste zasahujú štyria príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Ružomberku s jedným kusom techniky.
Autor TASR
Liptovská Štiavnica 15. januára (TASR) - V obci Liptovská Štiavnica v okrese Ružomberok došlo vo štvrtok doobeda k dopravnej nehode dodávky s traktorom, ktorá si vyžiadala zranenie. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
