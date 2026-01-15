Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 15. január 2026Meniny má Dobroslav
< sekcia Regióny

NEHODA DODÁVKY S TRAKTOROM: Hlásia zranenie

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Na mieste zasahujú štyria príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Ružomberku s jedným kusom techniky.

Autor TASR
Liptovská Štiavnica 15. januára (TASR) - V obci Liptovská Štiavnica v okrese Ružomberok došlo vo štvrtok doobeda k dopravnej nehode dodávky s traktorom, ktorá si vyžiadala zranenie. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

Na mieste zasahujú štyria príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Ružomberku s jedným kusom techniky.
.

Neprehliadnite

BOŽIK: ZMOS plánuje zintenzívniť spoluprácu s českými partnermi

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa spisovateľka Jana Benková

Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie

Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území