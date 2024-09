NEHODA KAMIÓNA: Na D2 z Bratislavy do ČR je zablokovaný pravý pruh

Bratislava 15. septembra (TASR) - Na diaľnici D2 v smere z Bratislavy do Českej republiky na 29,4 kilometri (zjazd z D2 smer Kúty) prišlo v nedeľu krátko pred 12.15 h k nehode kamióna. K zraneniu osôb nedošlo. Kamión čiastočne zasahuje do pravého jazdného pruhu. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.



"Podľa doterajších informácií počas jazdy v uvedenom úseku kamión zišiel mimo vozovky, kde došlo k jeho nárazu do stromu. Kamión čiastočne zasahuje do pravého jazdného pruhu. K zraneniu osôb nedošlo, vykonanou dychovou skúškou nebola prítomnosť alkoholu v dychu vodiča kamióna zistená," spresnil hovorca.



Polícia vyzýva vodičov, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju pozornosť a opatrnosť. Vyšetrovaním presných príčin tejto udalosti sa policajti zaoberajú.