Nehoda kamióna s dodávkou uzavrela úsek cesty R1 na sedem hodín

Banská Bystrica 5. februára (TASR) - Dopravná nehoda kamióna s dodávkou, ku ktorej došlo v utorok (4. 2.) popoludní na rýchlostnej ceste R1 v smere jazdy Banská Bystrica - Zvolen, uzavrela cestu na sedem hodín. Toľko trvalo odstraňovanie jej následkov súvisiacich s vytiahnutím návesu a plne naloženého kontajnera oceľovými rúrami.



Ako v stredu na sociálnej sieti informovala banskobystrická krajská polícia, 28-ročný vodič Citroëna Jumper zastavil s vozidlom v dôsledku poruchy pri krajnici, zapol výstražné smerové svetlá a z auta vystúpil. V rovnakom smere jazdy v tom čase prechádzal úsekom 69-ročný vodič na nákladnom vozidle Iveco, za ktorým mal zapojený náves.



"Pravdepodobne dostatočne nesledoval situáciu v cestnej premávke a narazil do odstaveného Citroëna. V dôsledku nárazu dodávku odhodilo na pravú časť mimo cesty, náves sa dostal do smerovej nestability a prevrátil sa na ľavý bok. Vodič kamióna utrpel pri hrozivo vyzerajúcej nehode ľahšie zranenia a bol záchranármi prevezený do nemocnice," uviedla polícia.



Škodu na vozidlách predbežne odhadli na 120.000 eur. Uzávera časti rýchlostnej cesty trvala od 15.20 do 22.30 h.