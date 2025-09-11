Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGICKÝ VEČER: Nehodu pri Bardejove neprežil 24-ročný vodič

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

Žiaľ, 24-ročný vodič druhého auta ťažkým zraneniam na mieste podľahol, informuje polícia.

Autor TASR
Bardejov 11. septembra (TASR) - Zrážka dvoch vozidiel, ku ktorej došlo vo štvrtok večer medzi obcami Kľušov a Kobyly v okrese Bardejov si vyžiadala jednu obeť. Cesta v tomto úseku je neprejazdná v oboch smeroch. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Ako uvádza, 34-ročného muža podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. „Žiaľ, 24-ročný vodič druhého auta ťažkým zraneniam na mieste podľahol,“ informuje polícia s tým, že na mieste momentálne zasahujú všetky záchranné zložky.

Polícia vec dokumentuje a na mieste sú odstraňované následky nehody. „Obchádzka v smere z Bardejova vedie cez obce Hertník, Raslavice alebo Bartošovce a v smere od Prešova cez obce Jánovce, Bartošovce a Hertník,“ približuje polícia.

Presné príčiny, ako aj okolnosti tragickej udalosti sú podľa polície predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

