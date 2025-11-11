< sekcia Regióny
Nehoda medzi Popradom a Starým Smokovcom: Žena sa ťažko zranila
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade zisťuje presnú príčinu vzniku dopravnej nehody, ako aj mieru zavinenia jej účastníkov.
Autor TASR
Poprad 11. novembra (TASR) - Pri dopravnej nehode, ktorá sa v pondelok (10. 11.) podvečer stala na ceste II. triedy medzi Popradom a Starým Smokovcom, sa ťažko zranila jedna žena. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová pre TASR potvrdila, že na mieste došlo ku kolízii dvoch osobných vozidiel.
„Oboch vodičov, 19-ročnú ženu i 60-ročného muža, na mieste podrobili dychovým skúškam, výsledky boli negatívne. Podľa predbežnej lekárskej správy došlo u 59-ročnej spolujazdkyne k ťažkému zraneniu. Vodiči utrpeli ľahké zranenia. Pri dopravnej nehode došlo aj k poškodeniu dopravného značenia,“ uviedla Ligdayová.
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade zisťuje presnú príčinu vzniku dopravnej nehody, ako aj mieru zavinenia jej účastníkov.
„Oboch vodičov, 19-ročnú ženu i 60-ročného muža, na mieste podrobili dychovým skúškam, výsledky boli negatívne. Podľa predbežnej lekárskej správy došlo u 59-ročnej spolujazdkyne k ťažkému zraneniu. Vodiči utrpeli ľahké zranenia. Pri dopravnej nehode došlo aj k poškodeniu dopravného značenia,“ uviedla Ligdayová.
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade zisťuje presnú príčinu vzniku dopravnej nehody, ako aj mieru zavinenia jej účastníkov.