NEHODA MOTORKÁRA: Zdržíte sa na D1 v smere od Blatného do Bratislavy
Polícia spresnila, že pri motorkár utrpel zranenia dolnej končatiny, a bol vrtuľníkom prevezený do zdravotníckeho zariadenia.
Autor TASR
Bratislava 17. augusta (TASR) - Polícia zasahuje pri nehode motocyklistu na diaľnici D1 v smere od obce Blatné do Bratislavy. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Vodiči sa v danom úseku zdržia približne 20 minút.
„Podľa zatiaľ zistených informácií tam došlo z doposiaľ nezistených príčin k dopravnej nehode motocyklistu, pri ktorej utrpel zranenia dolnej končatiny, a bol vrtuľníkom prevezený do zdravotníckeho zariadenia. Dychová skúška u vodiča motocykla dopadla s negatívnym výsledkom,“ dodala polícia. Spresnila, že predmetná dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.
