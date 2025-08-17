Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEHODA MOTORKÁRA: Zdržíte sa na D1 v smere od Blatného do Bratislavy

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook: Polícia SR - Bratislavský kraj

Polícia spresnila, že pri motorkár utrpel zranenia dolnej končatiny, a bol vrtuľníkom prevezený do zdravotníckeho zariadenia.

Autor TASR
Bratislava 17. augusta (TASR) - Polícia zasahuje pri nehode motocyklistu na diaľnici D1 v smere od obce Blatné do Bratislavy. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Vodiči sa v danom úseku zdržia približne 20 minút.

Podľa zatiaľ zistených informácií tam došlo z doposiaľ nezistených príčin k dopravnej nehode motocyklistu, pri ktorej utrpel zranenia dolnej končatiny, a bol vrtuľníkom prevezený do zdravotníckeho zariadenia. Dychová skúška u vodiča motocykla dopadla s negatívnym výsledkom,“ dodala polícia. Spresnila, že predmetná dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.

