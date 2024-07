Nehoda motorky a niekoľkých áut: Zranili sa dve osoby

Valaská 19. júla (TASR) - Na ceste I/72 medzi obcami Valaská a Bystrá pod horským priechodom Čertovica došlo v piatok krátko popoludní k dopravnej nehode motocykla a niekoľkých osobných áut. Pri udalosti sa zranili dve osoby. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová.



"Vodič motocykla prešiel do protismeru a následne s motorkou spadol. Došlo aj k zrážke troch osobných motorových vozidiel, ktoré nedobrzdili a narazili do seba," priblížila Faltániová s tým, že pri nehode utrpeli zranenia motocyklista aj jeho spolujazdkyňa.



Dopravná nehoda je v súčasnosti v štádiu dokumentovania. Cesta I/72 je v úseku prejazdná v jednom jazdnom pruhu.