Streda 15. apríl 2026
NEHODA: Na ceste z Čadce do Žiliny sa zdržanie odhaduje na hodinu

Na ceste sa zrazil kamión a osobné auto a na mieste nehody zasahujú záchranné zložky.

Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 15. apríla (TASR) - Pre nehodu na ceste I/11 pri Kysuckom Novom Meste sa v stredu ráno tvoria kolóny. Ako upozornila Zelená vlna STVR na sociálnej sieti, v smere zo Žiliny je zdržanie polhodinové, v opačnom smere z Čadce do Žiliny sa zdržanie odhaduje na jednu hodinu.

Polícia na portáli Ministerstva vnútra SR informovala, že na ceste sa zrazil kamión a osobné auto a na mieste nehody zasahujú záchranné zložky.
