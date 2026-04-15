< sekcia Regióny
NEHODA: Na ceste z Čadce do Žiliny sa zdržanie odhaduje na hodinu
Na ceste sa zrazil kamión a osobné auto a na mieste nehody zasahujú záchranné zložky.
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 15. apríla (TASR) - Pre nehodu na ceste I/11 pri Kysuckom Novom Meste sa v stredu ráno tvoria kolóny. Ako upozornila Zelená vlna STVR na sociálnej sieti, v smere zo Žiliny je zdržanie polhodinové, v opačnom smere z Čadce do Žiliny sa zdržanie odhaduje na jednu hodinu.
Polícia na portáli Ministerstva vnútra SR informovala, že na ceste sa zrazil kamión a osobné auto a na mieste nehody zasahujú záchranné zložky.
