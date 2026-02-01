Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. február 2026Meniny má Tatiana
< sekcia Regióny

NEHODA NA D1: Kamión narazil do auta, premávka je obmedzená

.
Nehoda na D1. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Dychové skúšky u oboch vodičov skončili s negatívnym výsledkom.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 1. februára (TASR) - Na diaľnici D1 došlo v nedeľu pred 4.00 h na 24. kilometri v smere do Bratislavy k nehode nákladného a osobného auta. Uzatvorený je preto pravý aj stredný jazdný pruh, premávka je vedená len v ľavom pruhu. Polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom. K zraneniam osôb pri nehode nedošlo. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

„Podľa doposiaľ zistených informácií narazilo nákladné motorové vozidlo do osobného motorového vozidla, ktoré bolo odstavené v pravom jazdnom pruhu. Následkom udalosti skončili obe vozidlá mimo vozovky, pričom nákladné motorové vozidlo zostalo zakliesnené medzi mostným pilierom a jeho konštrukciou,“ spresnila Bartošová.

Doplnila, že dychové skúšky u oboch vodičov skončili s negatívnym výsledkom.


.

Neprehliadnite

Premiér R. Fico prijal rezignáciu svojho poradcu M. Lajčáka

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka k aktuálnej komunikácii

KOMENTÁR S. VERTANOVEJ: Štúr ideálny a reálny (a národné prebudenie)

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal február?