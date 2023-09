NEHODA NA D1: Premávka na diaľnici smerom do Petržalky je obmedzená

Bratislava 5. septembra (TASR) - Doprava na diaľnici D1 smerom do bratislavskej Petržalky je pre mapovanie dopravnej nehody obmedzená. Premávka je vedená len cez ľavý jazdný pruh a na mieste sa tvoria kolóny. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.



Upozorňuje aj na uzavretý výjazd z Bajkalskej ulice smerom na Prístavný most na nevyhnutne potrebný čas. Križovatka so svetelnou signalizáciou na križovatke ulíc Košická - Landererova je striedavo riadená políciou. "Kolóny sa tvoria už z centra mesta," dodala Šimková.



Polícia vyzýva vodičov, aby sa úseku úplne vyhli, alebo ak je to možné, aby využili alternatívne trasy. "V daných úsekoch je potrebné riadiť sa pokynmi polície," zdôraznila hovorkyňa.