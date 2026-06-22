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NEHODA NA D1 PRI BRATISLAVE: Kamión narazil do pracovníkov NDS

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Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k nárazu nákladného motorového vozidla do vozidla diaľničnej patroly a dvoch pracovníkov NDS nachádzajúcich sa v jeho bezprostrednej blízkosti.

Autor TASR
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Bratislava 22. júna (TASR) - Na diaľnici D1 v úseku 19,4 kilometra v smere do Trnavy došlo v pondelok večer k nehode. Nákladné vozidlo narazilo do vozidla diaľničnej patroly a dvoch pracovníkov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Zranenia utrpela jedna osoba. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Vodičov upozorňuje na obmedzenia.

Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k nárazu nákladného motorového vozidla do vozidla diaľničnej patroly a dvoch pracovníkov NDS nachádzajúcich sa v jeho bezprostrednej blízkosti. Jedna osoba utrpela v dôsledku nehody ťažké zranenia,“ spresnil.

Polícia na mieste vykonáva potrebné úkony. Vodiči musia rátať s obmedzeniami. „Predmetný úsek diaľnice je aktuálne prejazdný v jednom jazdnom pruhu, premávku v tomto úseku usmerňujú hliadky Policajného zboru,“ dodal hovorca. Policajti vyzvali vodičov, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju opatrnosť a riadili sa ich pokynmi.

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