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Nehoda na D1 pri Hričovskom Podhradí si vyžiadala zranenie kamionistu

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Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Žilinský kraj

Vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom.

Autor TASR
Hričovské Podhradie 20. júna (TASR) - Dopravná nehoda na diaľnici D1 v smere zo Žiliny na Bratislavu, pri zjazde na letisko Dolný Hričov, si v piatok (19. 6.) vyžiadala zranenie vodiča nákladného vozidla. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Šesťdesiatdvaročný vodič nákladného motorového vozidla značky Scania narazil do signalizačného prívesu so značkou prikazujúcou smer jazdy vľavo, zapojeného za nákladným motorovým vozidlom stojacim v pravom jazdnom pruhu,“ spresnila polícia s tým, že pri nehode utrpel zranenia len vodič nákladného vozidla, ktorý bol následne prevezený do nemocnice.

Vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. „Z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody bola diaľnica na nevyhnutne potrebný čas uzatvorená,“ dodali z polície.
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