TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Nehoda na D1 si vyžiadala život 25-ročného muža

Bratislava 11. júna (TASR) - Nehoda kamióna a auta, ktorá sa stala v utorok popoludní na bratislavskej diaľnici D1 v smere na most Lanfranconi, si vyžiadala život 25-ročného muža. Premávka v úseku je aktuálne usmerňovaná a prejazdná v ľavom jazdnom pruhu. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Pri zrážke zomrel vodič auta, ktorý narazil do kamióna idúceho pred ním. "Podľa doterajších informácií do nákladného motorového vozidla značky Volvo, idúceho po diaľnici D1 v úseku 2,5 kilometra v smere na most Lanfranconi, zozadu narazilo vozidlo značky Škoda. Vodič vozidla, 25-ročný muž, pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol," priblížil Szeiff.



Polícia vyzýva vodičov, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju opatrnosť a riadili sa pokynmi polície.