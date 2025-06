NEHODA NA D1: Vodička narazila do kamióna, spolujazdec sa vážne zranil

Trnava 3. júna (TASR) - Dopravní policajti vyšetrujú okolnosti a presné príčiny dopravnej nehody, ktorá sa stala v pondelok (2. 6.) skoro ráno na diaľnici D1 pri obci Ratkovce v smere do Trnavy. Pri nehode sa vážne zranila jedna osoba. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Podľa doteraz zistených informácií sa 25-ročná vodička pravdepodobne z dôvodu mikrospánku dostatočne nevenovala vedeniu dodávky a pravou stranou vozidla narazila do časti nákladného auta idúceho v pravom jazdnom pruhu.



Pri nehode sa vážne zranil 41-ročný spolujazdec vodičky. Zdravotníkmi bol s ťažkými zraneniami ohrozujúcimi jeho život prevezený do nemocnice. „Policajti podrobili oboch vodičov dychovým skúškam, ktoré mali negatívne výsledky. Žene policajná hliadka na mieste zadržala vodičský preukaz,“ doplnila polícia. Začaté bolo trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví.