NAFÚKAL VYŠE TRI PROMILE: Vodič nákladného auta havaroval na diaľnici

Policajná snímka. Foto: Facebook Polícia SR - Bratislavský kraj

Vodič nákladného vozidla zišiel mimo vozovku, kde sa prevrátil. Vykonanou dychovou skúškou bola u vodiča zistená prítomnosť alkoholu 3,52 promile.

Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Doprava na diaľnici D2 je smerom do Bratislavy na úrovni obce Veľké Leváre (21,5 kilometer) obmedzená. Na mieste sa stala dopravná nehoda nákladného vozidla. U vodiča policajti zistili prítomnosť alkoholu v organizme. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

„Vodič nákladného vozidla zišiel mimo vozovku, kde sa prevrátil. Vykonanou dychovou skúškou bola u vodiča zistená prítomnosť alkoholu 3,52 promile. V danom úseku je kvôli záchranným zložkám blokovaný pravý jazdný pruh. Žiadame vodičov, aby pri prejazde úsekom zvýšili svoju pozornosť,“ uviedla Šimková.


