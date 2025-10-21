< sekcia Regióny
NAFÚKAL VYŠE TRI PROMILE: Vodič nákladného auta havaroval na diaľnici
Vodič nákladného vozidla zišiel mimo vozovku, kde sa prevrátil. Vykonanou dychovou skúškou bola u vodiča zistená prítomnosť alkoholu 3,52 promile.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. októbra (TASR) - Doprava na diaľnici D2 je smerom do Bratislavy na úrovni obce Veľké Leváre (21,5 kilometer) obmedzená. Na mieste sa stala dopravná nehoda nákladného vozidla. U vodiča policajti zistili prítomnosť alkoholu v organizme. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Vodič nákladného vozidla zišiel mimo vozovku, kde sa prevrátil. Vykonanou dychovou skúškou bola u vodiča zistená prítomnosť alkoholu 3,52 promile. V danom úseku je kvôli záchranným zložkám blokovaný pravý jazdný pruh. Žiadame vodičov, aby pri prejazde úsekom zvýšili svoju pozornosť,“ uviedla Šimková.
„Vodič nákladného vozidla zišiel mimo vozovku, kde sa prevrátil. Vykonanou dychovou skúškou bola u vodiča zistená prítomnosť alkoholu 3,52 promile. V danom úseku je kvôli záchranným zložkám blokovaný pravý jazdný pruh. Žiadame vodičov, aby pri prejazde úsekom zvýšili svoju pozornosť,“ uviedla Šimková.