NEHODA NA D2: Kamión sa zrazil s osobným autom, zdržíte sa 50 minút

Bratislava 20. marca (TASR) - Vodiči sa v stredu ráno zdržia na viacerých úsekoch v hlavnom meste a na vjazde do Bratislavy. Zelená vlna RTVS informuje o nehode na bratislavskej diaľnici D2 za výjazdom na obchodné centrum na ulici Lamačská brána smerom do mesta, kde sa zrazil kamión s osobným autom v strednom pruhu. Vodiči sa zdržia 50 minút a na starej ceste od Stupavy 40 minút.



Zelená vlna RTVS tiež informuje o zdržaní desať minút v Bratislave na Račianskej smerom do centra, ako aj na Ráztočnej a Hradskej smerom do bratislavského Ružinova, kde si vodiči počkajú 15 minút. Stella centrum na svojom webe informuje o desaťminútovej kolóne na D1 v smere od Senca, cez Zlaté Piesky a Prístavný most do Petržalky.