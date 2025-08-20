Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
20. august 2025
Nehoda na D2 z Bratislavy do Malaciek: Kamión sa zrazil s autom

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Polícia zasahuje pri nehode na D2 v smere z Bratislavy do Malaciek. Na 37. kilometri došlo k zrážke kamiónu s osobným vozidlom, zranili sa pri tom tri osoby. Úsek je neprejazdný pre pristávanie vrtuľníka. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.

Informuje, že dopravná nehoda sa stalo krátko pred 10.00 h. „V danom úseku je v súčasnosti diaľnica neprejazdná z pristávania vrtuľníka na nevyhnutne potrebný čas. Následne bude diaľnica pre motorové vozidlá sprejazdnená v jednom jazdnom pruhu,“ dodala Bartošová.

Vodičov požiadala o trpezlivosť, o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a rešpektovanie pokynov policajtov.
