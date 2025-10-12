< sekcia Regióny
NEHODA NA DIAĽNICI D1: Zrazili sa tri autá, úsek je neprejazdný
Policajti odkláňajú dopravu z D1 Poprad-západ v smere na Liptovský Mikuláš po ceste I/18 cez Svit.
Autor TASR,aktualizované
Poprad 12. októbra (TASR) - Diaľnica D1 je v úseku medzi Popradom-západ a Popradom-letisko neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda, ku ktorej došlo v nedeľu krátko po 14.00 h. Ako informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, záchranné zložky sú na mieste.
„Polícia na mieste vykonáva potrebné úkony. Po ich ukončení budú poskytnuté bližšie informácie,“ doplnila. Policajti odkláňajú dopravu z D1 Poprad-západ v smere na Liptovský Mikuláš po ceste I/18 cez Svit. Vodičov žiadajú, aby sa tomuto úseku vyhli, zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny hliadok.
Pri nehode troch osobných áut zasahujú štyria hasiči z Popradu. Ako informovalo Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru v Prešove, jednu osobu ošetruje záchranná zdravotná služba.
