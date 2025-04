NEHODA NA DIAĽNICI: Kamión narazil do vozidla patroly, hlásia kolóny

Bratislava/Bernolákovo 9. apríla (TASR) - Na diaľnici D1 za Bernolákovom smerom do Senca narazil do vozidla diaľničnej patroly kamión, blokovaný je pravý pruh. Vodiči sa na úseku zdržia 40 minút. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená vlna STVR.



Podľa dopravného servisu sa zdržanie začína už na výjazde z Bratislavy. Kolóna sa vytvára aj na starej ceste, vodiči by mali počítať zatiaľ s desaťminútovým zdržaním.