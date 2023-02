NEHODA NA DIAĽNICI: Pri Piešťanoch sa zrazili tri autá

Piešťany 23. februára (TASR) - Tri autá sa vo štvrtok v skorých ranných hodinách zrazili na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu. Najskôr vodič menšieho nákladného auta zozadu narazil do kamióna, ktorý stál v pravom jazdnom pruhu pre poruchu. Silný náraz odtrhol chladiacu nadstavbu, do ktorej vzápätí narazilo osobné auto Škoda Fabia. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová. Incident ochromil zhruba na dve hodiny dopravu v danom úseku.



"Po hrozivo vyzerajúcej nehode previezli záchranári vodiča z dodávky do nemocnice na vyšetrenie. Policajti podrobili všetkých vodičov dychovým skúškam s negatívnymi výsledkami," uviedla Antalová. Policajti diaľnicu v smere do Trnavy z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov na potrebný čas úplne uzavreli.