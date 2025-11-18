< sekcia Regióny
NEHODA NA DIAĽNICI: Na Spiši sa zranilo päť ľudí
Na diaľnici v smere do Popradu sa zrazilo osobné a nákladné auto s dodávkou.
Autor TASR
Jánovce 18. novembra (TASR) - Pri nehode troch áut, ktorá sa v utorok večer stala na diaľnici D1 pri obci Jánovce v okrese Poprad, sa zranilo päť ľudí. Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove. Na mieste sú podľa hasičov všetky záchranné zložky.
Na diaľnici v smere do Popradu sa zrazilo osobné a nákladné auto s dodávkou. Na mieste zasahuje 11 príslušníkov HaZZ z Levoče so štyrmi kusmi techniky.
