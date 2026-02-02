Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEHODA: Na diaľnici pred Bratislavou zasahovali hasiči

Miesto nehody. Foto: HaZZ

Zasahujúci hasiči po príchode na miesto udalosti zabezpečili vozidlá proti vzniku požiaru.

Autor TASR
Bratislava/Veľký Biel 2. februára (TASR) - Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) zasahoval v nedeľu v noci (1. 2.) na diaľnici D1 v smere zo Senca na Bratislavu pri dopravnej nehode nákladného vozidla s prívesom a osobného auta. K nehode došlo v katastri obce Veľký Biel v okrese Senec. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.

„Zasahujúci hasiči po príchode na miesto udalosti zabezpečili vozidlá proti vzniku požiaru. Následne zachytávali uniknuté prevádzkové kvapaliny, asistovali odťahovej službe pri bezpečnom odstránení havarovaných vozidiel a na záver očistili vozovku, aby bola opätovne bezpečná pre cestnú premávku,“ spresnil HaZZ.

