< sekcia Regióny
NEHODA: Na diaľnici pred Bratislavou zasahovali hasiči
Zasahujúci hasiči po príchode na miesto udalosti zabezpečili vozidlá proti vzniku požiaru.
Autor TASR
Bratislava/Veľký Biel 2. februára (TASR) - Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) zasahoval v nedeľu v noci (1. 2.) na diaľnici D1 v smere zo Senca na Bratislavu pri dopravnej nehode nákladného vozidla s prívesom a osobného auta. K nehode došlo v katastri obce Veľký Biel v okrese Senec. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.
„Zasahujúci hasiči po príchode na miesto udalosti zabezpečili vozidlá proti vzniku požiaru. Následne zachytávali uniknuté prevádzkové kvapaliny, asistovali odťahovej službe pri bezpečnom odstránení havarovaných vozidiel a na záver očistili vozovku, aby bola opätovne bezpečná pre cestnú premávku,“ spresnil HaZZ.
„Zasahujúci hasiči po príchode na miesto udalosti zabezpečili vozidlá proti vzniku požiaru. Následne zachytávali uniknuté prevádzkové kvapaliny, asistovali odťahovej službe pri bezpečnom odstránení havarovaných vozidiel a na záver očistili vozovku, aby bola opätovne bezpečná pre cestnú premávku,“ spresnil HaZZ.