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Nehoda na diaľnici pri Hlohovci: Auto narazilo do vozidla cestárov
Pri udalosti sa zranila jedna osoba, doplnil HaZZ.
Autor TASR
Hlohovec 25. júna (TASR) - Na diaľnici D1 v smere z Hlohovca na Trnavu došlo vo štvrtok dopoludnia k zrážke osobného motorového vozidla a nákladného vozidla správy a údržby ciest. V danom úseku je aktuálne prejazdný jeden jazdný pruh. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Pri udalosti sa zranila jedna osoba,“ doplnil HaZZ s tým, že na mieste zasahujú hasiči z Hlohovca. Vodičov žiadajú o zvýšenú opatrnosť a dôsledné sledovanie dopravného značenia.
„Nehody, pri ktorých sú účastníkmi cestári, vykonávajúci svoju prácu na komunikáciách, sa v poslednom období stávajú čoraz častejšie. Rešpektujme preto prácu všetkých zložiek a pracovníkov na cestách,“ vyzval HaZZ.
„Pri udalosti sa zranila jedna osoba,“ doplnil HaZZ s tým, že na mieste zasahujú hasiči z Hlohovca. Vodičov žiadajú o zvýšenú opatrnosť a dôsledné sledovanie dopravného značenia.
„Nehody, pri ktorých sú účastníkmi cestári, vykonávajúci svoju prácu na komunikáciách, sa v poslednom období stávajú čoraz častejšie. Rešpektujme preto prácu všetkých zložiek a pracovníkov na cestách,“ vyzval HaZZ.