Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 26. august 2026Meniny má Samuel
< sekcia Regióny

NEHODA NA DIAĽNICI: Pri odpočívadle Čataj sa tvoria kolóny

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Ako dopravný servis priblížil, udalosť sa stala v pracovisku cestárov. Osobné auto narazilo do zvodidiel.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Čataj 26. augusta (TASR) - Pre dopravnú nehodu na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj sa smerom do Bratislavy tvoria v stredu ráno kolóny. Vodiči by sa mali pripraviť na zdržanie približne 30 minút. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená vlna STVR.

Ako dopravný servis priblížil, udalosť sa stala v pracovisku cestárov. Osobné auto narazilo do zvodidiel.
.

Neprehliadnite

PREDSTAVUJEME Šport Tu a Teraz: M. Duchovič: Nejde mi iba o kliky

HUDBONÝ SVET SMÚTI: Zomrela legendárna americká speváčka Dolly Parton

Zamestnanci, zbystrite: 15. septembra máte nárok na príplatok

NEBESKÉ DIVADLO: Po čiastočnom zatmení Slnka prichádza na rad Mesiac