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NEHODA NA DIAĽNICI: Pri odpočívadle Čataj sa tvoria kolóny
Ako dopravný servis priblížil, udalosť sa stala v pracovisku cestárov. Osobné auto narazilo do zvodidiel.
Autor TASR
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Čataj 26. augusta (TASR) - Pre dopravnú nehodu na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj sa smerom do Bratislavy tvoria v stredu ráno kolóny. Vodiči by sa mali pripraviť na zdržanie približne 30 minút. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená vlna STVR.
Ako dopravný servis priblížil, udalosť sa stala v pracovisku cestárov. Osobné auto narazilo do zvodidiel.
Ako dopravný servis priblížil, udalosť sa stala v pracovisku cestárov. Osobné auto narazilo do zvodidiel.