NEHODA NA ORAVE: Zranili sa dve osoby

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

V dôsledku dopravnej nehody bola štátna cesta I/78 uzatvorená v oboch smeroch.

Autor TASR
Oravská Polhora 20. januára (TASR) - Pondelková (19. 1.) dopravná nehoda dvoch osobných motorových vozidiel na štátnej ceste I/78 v katastri obce Oravská Polhora v okrese Námestovo si vyžiadala zranenia dvoch osôb. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.

V dôsledku dopravnej nehody bola štátna cesta I/78 uzatvorená v oboch smeroch. „Zasahujúci príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Námestove vymedzili miesto zásahu, havarované vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru a očistili vozovku od úlomkov a uniknutých prevádzkových kvapalín,“ doplnili hasiči.
