NEHODA: Na Pezinskej Babe sa zranil motocyklista

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Vodič motocykla z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru a zrazil sa s osobným motorovým vozidlom.

Autor TASR
Bratislava 23. augusta (TASR) - Na ceste na Pezinskej Babe v smere do Pezinka došlo v sobotu k dopravnej nehode. Zranil sa pri nej motocyklista. Informovala o tom bratislavská krajská polícia.

Malackí dopravní policajti dokumentujú okolnosti dopravnej nehody, ku ktorej došlo krátko pred 14.00 h na Pezinskej Babe, 44. kilometri v smere do Pezinka,“ uviedla.

Vodič motocykla pri nej z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru a zrazil sa s osobným motorovým vozidlom. „Vodič motocykla utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do jednej z bratislavských nemocníc,“ dodali policajti.
