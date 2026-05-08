Piatok 8. máj 2026Meniny má Ingrida
NEHODA NA PRIECESTÍ: Vlak sa zrazil s autom, hlásia zranených

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj

Cesta je aktuálne neprejazdná. Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali jej pokyny a využili na prejazd iné trasy. Okolnosti a príčiny nehody vyšetruje polícia.

Autor TASR
Bošany 8. mája (TASR) - Päť ľudí utrpelo v piatok popoludní zranenia pri kolízii osobného vozidla s vlakom na nechránenom železničnom priecestí medzi obcami Bošany a Chynorany v okrese Partizánske. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Policajti aktuálne vykonávajú prvotné procesné úkony na účel objasnenia okolností nehody. Vo vozidle bolo päť osôb, ktoré utrpeli zranenia. Vo vlaku k zraneniu osôb nedošlo.

