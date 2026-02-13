< sekcia Regióny
NEHODA na rýchlostnej ceste za Šintavou: Autobus skončil v poli
Na mieste sú záchranné zložky.
Autor TASR
Sereď 13. februára (TASR) - Na rýchlostnej ceste R1 za Šintavou v okrese Galanta smerom do Nitry zišiel autobus mimo vozovky. Skončil v priľahlom poli. Ako TASR potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Lena Košťálová, hlásené sú tri ľahšie zranenia.
Dopravná nehoda sa stala na 22. kilometri rýchlostnej cesty. Zelená vlna STVR informovala o približne 15-minútovom zdržaní. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Na mieste sú záchranné zložky.
