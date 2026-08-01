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NEHODA NA TRATI: Vlak narazil do auta na priecestí, vykoľajil sa
Vlaková doprava je v danom úseku prerušená.
Autor TASR
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Zlatná na Ostrove 1. augusta (TASR) - Medzi stanicami Zlatná na Ostrove a Zemianska Olča v okrese Komárno došlo v noci z piatka (31. 7.) na sobotu k prerušeniu železničnej dopravy. Dôvodom je náraz automobilu do nákladného vlaku na priecestí. V dôsledku stretu prišlo k vykoľajeniu súpravy vlaku, informoval dopravca Leo Express Podunajsko.
Vlaková doprava je v danom úseku prerušená. Aktuálne je zavedená náhradná autobusová doprava medzi obidvoma stanicami až do odvolania.
Vlaková doprava je v danom úseku prerušená. Aktuálne je zavedená náhradná autobusová doprava medzi obidvoma stanicami až do odvolania.