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VÁŽNA NEHODA KAMIÓNOV: Šoféra so zraneniami preniesli do nemocnice

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Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj

Vodič jedného z nákladných áut zostal zakliesnený pod kabínou vozidla, ktoré zostalo prevrátené na boku. Cesta bola v úseku následkom nehody neprejazdná.

Autor TASR
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Liešťany 16. júla (TASR) - Zrážka dvoch nákladných vozidiel v stredu (15. 7.) ráno v Liešťanoch v okrese Prievidza si vyžiadala zranenie jedného z vodičov. Vrtuľníkom ho previezli do nemocnice. Na mieste zasahovali prievidzskí hasiči i dobrovoľní hasiči z Nitrianskeho Rudna. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne o tom vo štvrtok informovalo na sociálnej sieti.

Vodič jedného z nákladných áut zostal zakliesnený pod kabínou vozidla, ktoré zostalo prevrátené na boku. Cesta bola v úseku následkom nehody neprejazdná.

Na mieste sa nachádzala posádka záchrannej zdravotnej služby (ZZS), ktorá ošetrovala zraneného vodiča, ako i členovia dobrovoľného hasičského zboru obce Nitrianske Rudno, ktorí na havarovaných vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia. Vodič z druhého nákladného vozidla bol bez zranení,“ priblížil HaZZ.

Opísal, že zasahujúci príslušníci HaZZ havarovaný automobil stabilizovali, pomocou vyslobodzovacieho náradia nadvihli kabínu vozidla, zranenú osobu vytiahli a naložili do sanitky ZZS. „Na miesto udalosti sa následne zlanil lekár vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS), ktorý zranenú osobu skontroloval a rozhodol o jej leteckom transporte do nemocnice,“ doplnil.

Súčasne hasiči zastavili únik prevádzkových kvapalín a už uniknuté pohonné látky zachytili, po čom miesto udalosti odovzdali príslušníkom polície na účely zdokumentovania dopravnej nehody.

VZZS Air-Transport Europe v stredu na sociálnej sieti spresnila, že 50-ročný vodič utrpel povrchové odreniny, početné tržné poranenia a existovalo u neho podozrenie na poranenie hrudníka.

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