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NEHODA: Opitý vodič skončil s autom v záhrade

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Maják, ilustračné foto 14.02.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Podľa doterajších zistení sa v záhrade v tom čase nachádzala žena, ktorá pri nehode utrpela vážne zranenia.

Autor TASR
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Rožňava 14. júna (TASR) - V obci Čierna Lehota v okrese Rožňava došlo k dopravnej nehode, pri ktorej osobné motorové vozidlo zišlo mimo cesty a skončilo v záhrade rodinného domu. Podľa doterajších zistení sa v záhrade v tom čase nachádzala žena, ktorá pri nehode utrpela vážne zranenia. Do nemocnice v Košiciach ju transportovali letecky. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Ako uvádza, vodič mal po nehode z miesta odísť, následne sa však vrátil späť. „Policajti u vodiča vykonali dychovú skúšku s výsledkom 0,59 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje viac ako 1,2 promile. Vodiča na mieste obmedzili na osobnej slobode,“ informuje polícia s tým, že okolnosti dopravnej nehody a miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
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