NEHODA POD STREČNOM: Zranil sa vodič dodávky

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Žilinský kraj

Bezprostredne po nehode bola cesta I/18 v Strečnianskej úžine úplne neprejazdná.

Autor TASR
Strečno 21. novembra (TASR) - Pri piatkovej predpoludňajšej dopravnej nehode dvoch vozidiel na ceste I/18 pri Strečne sa zranil jeden z vodičov. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, záchranári ho so zraneniami previezli do nemocnice.

„Náves jazdnej súpravy prešiel do protismernej časti vozovky, kde došlo k stretu s protiidúcou dodávkou. Vodič z dodávky utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice,“ priblížila priebeh nehody polícia.

Bezprostredne po nehode bola cesta I/18 v Strečnianskej úžine úplne neprejazdná. „Cesta je aktuálne sprejazdnená v jednom jazdnom pruhu, počítajte so zdržaním,“ dodala polícia.


