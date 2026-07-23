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Nehoda pri Bánovciach nad Bebravou odhalila ďalšie porušenie zákona
Po bočnej zrážke motocyklista spadol na vozovku a následne ho previezli na vyšetrenie do nemocnice.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 23. júla (TASR) - Dopravná nehoda na križovatke ciest I/9 a II/592 v okrese Bánovce nad Bebravou začiatkom tohto týždňa odhalila ďalšie porušenie zákona. Okolnosti zrážky osobného auta s motocyklom polícia vyšetruje, zistila, že motorkár nemá vodičské oprávnenie na vedenie motocykla príslušnej skupiny. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Podľa doteraz zistených skutočností 33-ročná vodička vozidla značky Volkswagen po zastavení na križovatke vychádzala z vedľajšej cesty II/592 od obce Dolné Naštice na hlavnú cestu I/9 smerom na Bánovce nad Bebravou. Pri vchádzaní na hlavnú cestu nedala prednosť 59-ročnému motocyklistovi na motocykli Yamaha, ktorý jazdil v smere od Trenčína na Prievidzu,“ opísala Klenková.
Doplnila, že po bočnej zrážke motocyklista spadol na vozovku a následne ho previezli na vyšetrenie do nemocnice. Vodička osobného vozidla zranenia neutrpela. „U oboch účastníkov dychové skúšky skončili s negatívnym výsledkom. Následnou kontrolou však policajti zistili, že motocyklista nemá vodičské oprávnenie na vedenie motocykla danej skupiny,“ priblížila s tým, že okolnosti, príčiny a miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.
Polícia v tejto súvislosti apeluje na vodičov, aby sa pri prejazde križovatkou vždy presvedčili, či môžu bezpečne pokračovať v jazde. „Zvýšená pozornosť a rešpektovanie pravidiel môžu zabrániť nehode aj vážnym následkom. Za volant si sadajte len s platným vodičským oprávnením na príslušnú skupinu,“ dodala policajná hovorkyňa.
„Podľa doteraz zistených skutočností 33-ročná vodička vozidla značky Volkswagen po zastavení na križovatke vychádzala z vedľajšej cesty II/592 od obce Dolné Naštice na hlavnú cestu I/9 smerom na Bánovce nad Bebravou. Pri vchádzaní na hlavnú cestu nedala prednosť 59-ročnému motocyklistovi na motocykli Yamaha, ktorý jazdil v smere od Trenčína na Prievidzu,“ opísala Klenková.
Doplnila, že po bočnej zrážke motocyklista spadol na vozovku a následne ho previezli na vyšetrenie do nemocnice. Vodička osobného vozidla zranenia neutrpela. „U oboch účastníkov dychové skúšky skončili s negatívnym výsledkom. Následnou kontrolou však policajti zistili, že motocyklista nemá vodičské oprávnenie na vedenie motocykla danej skupiny,“ priblížila s tým, že okolnosti, príčiny a miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.
Polícia v tejto súvislosti apeluje na vodičov, aby sa pri prejazde križovatkou vždy presvedčili, či môžu bezpečne pokračovať v jazde. „Zvýšená pozornosť a rešpektovanie pravidiel môžu zabrániť nehode aj vážnym následkom. Za volant si sadajte len s platným vodičským oprávnením na príslušnú skupinu,“ dodala policajná hovorkyňa.