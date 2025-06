Nehoda pri Banskej Štiavnici: Zahynul pri nej 47-ročný muž

Banská Štiavnica 9. júna (TASR) - Život 47-ročného motocyklistu si vyžiadala pondelková dopravná nehoda, ktorá sa v ranných hodinách stala neďaleko Banskej Štiavnice. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



Ako polícia uviedla, nehoda sa stala na ceste I/51 v smere na Banskú Belú. Motocyklista pravdepodobne nezvládol riadenie, zišiel mimo cesty, kde narazil do stromov. Do príchodu záchranárov sa mužovi snažili pomôcť okoloidúci vodiči, na miesto smeroval aj záchranársky vrtuľník.







„Žiaľ, muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. V súvislosti s touto tragickou nehodou bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ konštatovala polícia s tým, že do vyšetrovania boli pribratí aj znalci z odboru cestnej dopravy a tiež z odboru súdneho lekárstva.



Všetky bližšie okolnosti, ako aj presná príčina nehody sú podľa polície predmetom jej ďalšieho vyšetrovania.