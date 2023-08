NEHODA: Pri Bardejovských Kúpeľoch zahynul 72 ročný muž

Bardejov 18. augusta (TASR) - Život 72-ročného muža si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo vo štvrtok (17. 8.) večer na ceste medzi Bardejovskými Kúpeľmi a cestou prvej triedy. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Muž podľa polície vychádzal s autom z parkoviska pred jedným z kúpeľných domov a narazil do dvoch zaparkovaných osobných áut.



"V jazde pokračoval ďalej, no nezvládol riadenie a narazil do stĺpu verejného osvetlenia a potom do stromu. Vodič utrpel pri nehode zranenia, ktorým na mieste podľahol," približuje polícia.



Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. Presná príčina dopravnej nehody, ako aj jej okolnosti sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.